Ипотечные клиенты Сбербанка при страховании недвижимости смогут получить максимальную защиту жилья, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь при оформлении ипотеки на DomClick.ru в стандартный страховой полис недвижимости можно добавить защиту от самых распространенных рисков, в том числе залива, пожара, взрыва. Также будет застрахована гражданская ответственность перед соседями. Таким образом, ипотечные клиенты при оформлении или продлении основного полиса от СК «Сбербанк страхование» получают сразу три вида страхования», — говорится в релизе банка.

Страховые тарифы при покупке полисов онлайн на DomClick.ru ниже, чем при оформлении в офисах Сбербанка и страховой компании, отмечают в банке. Например, к стоимости основного полиса залогового страхования недвижимости нужно будет доплатить всего 1 440 рублей. При этом размер страховой суммы составит 800 тыс. рублей и будет делиться 50% на 50% — 400 тыс. рублей на отделку и инженерное оборудование и 400 тыс. рублей на гражданскую ответственность.

Оформить комплексную защиту жилья можно при покупке и продлении полиса страхования ипотечной недвижимости на DomClick.ru.

«Комплексное страхование жилья позволит нашим ипотечным клиентам защитить себя от непредвиденных ситуаций и финансовых расходов, а также застраховать свою ответственность перед соседями», — комментирует директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.