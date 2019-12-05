Кампания по переводу пенсионных накоплений между фондами оказалась крайне пассивной, следует из предварительных данных Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщает «Коммерсант» .

В 2019 году на смену страховщика, а также управляющей компании в рамках ПФР было подано 344,7 тыс. заявлений, что почти в шесть раз меньше, чем в переходную кампанию прошлого года. При этом с 11 ноября по конец месяца было подано около 85 тыс. заявлений, или четверть от всех поступивших в ПФР за год.

В этом году большая часть переходов была осуществлена между негосударственными пенсионными фондами. Более 53% заявлений было подано именно на смену одного НПФ на другой, из ПФР в частный фонд решили перейти 28,3% от всех пожелавших сменить страховщика. Еще 18,1% заявлений поступило от клиентов НПФ, решивших вернуться в ПФР. На попытки досрочных переводов пенсионных накоплений пришлось 96% от общего числа поданных заявлений.

По словам экспертов, количество поданных заявлений, которые имеют шанс быть одобренными ПФР, наверняка будет меньше заявленных цифр, скорее всего, рассмотрены будут не более 300 тыс. документов о переходе. «Период охлаждения», как считают эксперты, очень серьезного влияния на показатели не окажет.