Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у страховой компании «Сибирский Спас-Мед». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регулятора.

Страховщик добровольно отказался от лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования.

«Банк России приказом от 4 декабря 2019 года № ОД-2778 отозвал лицензию на осуществление страхования акционерного общества страховой медицинской компании «Сибирский Спас-Мед» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3270). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.