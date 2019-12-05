• Инфляция по итогам 2019 года в России будет самая низкая за всю историю, сообщил на пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что 3,8% — это «не просто цифры». Это означает, что цены меняются в этих границах, что кредитные ставки, которые используют банки, должны учитывать реальную инфляцию и естественно формирующуюся с учетом этой инфляции ключевую ставку ЦБ, отметил Медведев. Премьер-министр также добавил, что ожидает роста реальных доходов населения в районе 0,2—0,3% по итогам 2019-го. Комментируя снижение реальных доходов населения РФ, он заявил, что государство видит ухудшение материального благополучия населения и это «тревожный сигнал».



• Рубль укрепился с начала года более чем на 8%, а волатильность курса упала до минимума с момента глобального финансового кризиса 2008 года. В начале декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина подвела предварительные итоги года на валютном рынке, отметив существенное укрепление рубля по отношению к основным валютам торговых партнеров России. Так, за минувшие 11 месяцев российская валюта укрепилась на 8,5% к доллару и на 11% — к евро. По мнению Набиуллиной, ключевой причиной столь сильного рубля в этом году стал приток капитала.



• Банки стали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) документы, которые были истребованы у клиентов — юридических лиц в рамках контроля за исполнением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Налоговики просят «в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить» их копии, а именно «документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами», а также счета, счета-фактуры, накладные. Кроме того, ФНС просит предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.



• Несколько банков уже подключились к Системе быстрых платежей (СБП) через стороннего провайдера. Возможность присоединения таким образом была предусмотрена в СБП с момента создания системы, рассказали в Национальной системе платежных карт (НСПК). На сегодня есть как минимум две процессинговые компании, через которые можно присоединиться к СБП: «Золотая корона» и Uniteller. Как рассказали их представители, в целом через сторонний процессинг к СБП сейчас присоединяются более 20 банков — так банки экономят на покупке ПО, серверов и на сопровождении технологии.