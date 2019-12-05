Профессиональные прогнозисты плюс-минус сохранили ожидания по росту ВВП в ближайшие годы и немного улучшили — по курсу рубля. Об этом свидетельствуют представленные в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» данные очередного квартального опроса, проведенного институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ».

Опрос касается перспектив российской экономики в 2019—2020 годах и далее до 2025 года. По сравнению с предыдущим квартальным опросом консенсус-прогноз по росту ВВП повысился на 0,1 процентного пункта для всех лет, кроме 2019 и 2020 годов, для которых он остался прежним — 1,1% и 1,7% соответственно. «Таким образом, ожидания экспертного сообщества в отношении темпов роста российской экономики практически не изменились, — отмечается в обзоре ВШЭ. — Прогнозируемые темпы роста на ближайшие годы ограничиваются (диапазоном) 1,7—2,2% даже в условиях ожидаемого снижения ключевой ставки (еще примерно на 0,5 п. п. в следующем году)».

Следуя за текущими тенденциями в динамике нефтяных цен и валютного курса, эксперты спрогнозировали несколько более дорогую нефть и несколько более сильный рубль в сравнении с предыдущим опросом. Впрочем, по большому счету изменения минимальны: в долгосрочной перспективе ожидаются достаточно стабильный курс рубля и достаточно стабильные нефтяные цены, отмечается в материале. Согласно представленным ВШЭ данным, ожидания профессиональных прогнозистов относительно курса доллара на конец текущего года не изменились: 65,5 рубля. На конец следующего года ожидаются 66,5 рубля за доллар (вместо 66,7), на конец 2021-го — 67,8 рубля (вместо 68,6), далее до 2025 года — в диапазоне 70,3—72,2 рубля за доллар с пиком в конце 2024-го (вместо 71,7—73,6 рубля).

Базовый сценарий Министерства экономического развития, опубликованный в сентябре, для 2019—2020 годов не слишком сильно отличается от ожиданий независимых экспертов, указано в обзоре. Обращает на себя внимание лишь прогноз замедления инфляции до 3% в 2020 году, поскольку среди участников опроса только двое ожидают прироста индекса потребительских цен на уровне 3,3%, а остальные придерживаются оценок ближе к 4% (таргет Банка России).

Начиная с 2021 года расхождения нарастают: МЭР гораздо пессимистичнее смотрит на перспективы нефтяных цен, но при этом гораздо оптимистичнее — на динамику ВВП. В частности, с 2021 года МЭР ожидает ускорения экономического роста до 3,1—3,3% в год, что существенно выше оценок не только участников консенсус-прогноза, но и экспертов Банка России, которые ожидают в 2021 году ускорения роста ВВП максимум до 2,5%, а в 2022 году — до 2,5—3%. При этом прогноз МВФ по России не отличается принципиальным образом от консенсус-прогноза.

«В целом, в более или менее длительной временной перспективе, консенсус-прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП — менее 2% в год, инфляция — 4%, ключевая ставка Банка России — примерно 2% в реальном выражении. При этом ожидается, что цена нефти колеблется в диапазоне 60—65 долларов за баррель, а валютный курс ослабляется примерно на 1 рубль за доллар в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Таким образом, большинство экспертов ожидают достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе и продолжения медленного роста в реальном», — отмечается в материале ВШЭ.

Уточняется, что два прогнозиста предсказывают рецессию в 2022 году и один — в 2023-м, но их точка зрения не разделяется большинством. Только один эксперт рассчитывает на достижение трехпроцентного роста ВВП в 2023—2025 годах. «Очевидно, что большинство макропрогнозистов пока ориентируются на инерционный сценарий, не закладывая в свои оценки возможный позитивный эффект от «регуляторной гильотины», инфраструктурных проектов, законодательства о защите капвложений и других мер по стимулированию деловой активности, разрабатываемых в настоящее время», — заключают экономисты ВШЭ.



Последний опрос профессиональных прогнозистов проводился в период с 21 по 29 октября 2019 года (предыдущий опрос — в июле). В опросе приняли участие 27 экспертов из России и других стран.