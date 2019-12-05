Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей. По оценкам Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Северной Осетии — Алании предложил, чтобы минимальная зарплата бюджетников была не ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Планируется, что расходы бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.

Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона, но не должен быть ниже федерального.