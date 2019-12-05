Банк ДОМ.РФ планирует увеличить объем сделок по проектному финансированию застройщиков до 1 трлн рублей в 2020 году, сообщил журналистам предправления кредитной организации Артем Федорко на семинаре по практическому применению стандарта комплексного развития территорий.

На начало декабря банк одобрил 120 заявок проектного финансирования на сумму 459 млрд рублей. Уже открыто финансирование на сумму больше 200 млрд рублей. Еще 441 заявка на сумму 1,5 трлн рублей находится на стадии подготовки.

«По оценкам, к 2024 году рынок проектного финансирования должен составить порядка 6 трлн рублей. Будем целиться куда-то в диапазон от 20% до 25% (по доле «ДОМ.РФ» на рынке проектного финансирования. — Прим. ред.). Это довольно амбициозная цель», — сказал Федорко. Он уточнил, что уже сейчас банк находится на третьем месте по объему сделок проектного финансирования после Сбербанка и ВТБ.

Напомним, с 1 июля застройщики должны были перейти на финансирование строительства через эскроу-счета. Это означает, что деньги дольщика хранятся на специальном счету в банке, и девелопер получает их только после сдачи дома в эксплуатацию. При этом правительство сделало исключение для застройщиков, которые к 1 июлю успели продать не менее 10% площади или возвести дом как минимум на 30% (6% для системообразующих застройщиков). Они могут достраиваться по старым правилам — за счет привлеченных напрямую средств дольщиков.