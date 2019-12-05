ВТБ считает, что не нужно спешить с введение дополнительных мер, усложняющих выдачу ипотеки закредитованным заемщикам, существующего регулирования этого рынка достаточно, сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Мы придерживаемся общего мнения банковского сектора, что на данном этапе и опыт управления рисками, и специфика продукта, и контекст внедрения нового режима финансирования стройки, я имею в виду через эскроу-счета, являются достаточно серьезными регуляторами рынка ипотеки, и, наверное, стоило бы не спешить с дополнительным регулированием этого рынка», — сказал Олюнин журналистам в кулуарах конференции «Бизнес на 100%: операционная эффективность».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%. Для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности россиян ЦБ планирует обсудить с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика, как это сделано сейчас по необеспеченным потребкредитам.