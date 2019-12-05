Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 процентного пункта. Как уточняется в сообщении кредитной организации, оформить военную ипотеку по ставке 8,8% годовых можно с 6 декабря.

Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2,629 млн рублей.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Кредит доступен для военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы, имеющих право на получение целевого жилищного займа на основании федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» № 117-ФЗ от 20 августа 2004 года.

В Сбербанке напоминают, что ранее он уже снизил ставки по основной линейке продуктов: на 0,3 п. п. — на приобретение готового жилья, на 0,4 п. п. — на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, а в шести регионах снижение составило 0,6 п. п. (в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Новосибирской области). Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке — от 8,5%.

Также были снижены ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков — на 0,5 п. п. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых.



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