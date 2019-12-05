Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — «банковского роуминга». Проект предусматривает, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.

«Филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами, в связи с чем при осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны», — считают в правительстве.

«Банковский роуминг» могут отменить в начале 2020 года Сам факт внесения соответствующего законопроекта простимулировал некоторые банки отказываться от такого «роуминга».

В силу этого установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранения которой направлены изменения, предусмотренные законопроектом, говорится в пояснительной записке.