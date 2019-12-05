Сбербанк предложил своим клиентам корпоративно-инвестиционного бизнеса услугу «Бесплатный IP-звонок в банк» в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Ключевые преимущества услуги в том, что звонок можно осуществить бесплатно в Wi-Fi-зонах или по тарифу оператора связи за передачу данных. Высокое качество связи, а также этот вариант всегда под рукой — в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн», — говорится в релизе.

Клиенты банка уже оценили новую услугу. Аудитория сервиса растет на 20% месяц к месяцу. Больше всего звонков зафиксировано из США, Австралии, Канады, Европы, отмечают в банке.