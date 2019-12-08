МТС сообщили о запуске провайдером #CloudMTS облачного сервиса резервного копирования, который предоставляется с использованием технологий Acronis, разработчика в области киберзащиты. Корпоративные клиенты обеспечат бесперебойность своего бизнеса и сокращение затрат на хранение данных до 30% ежемесячно, сообщает пресс-служба оператора.

«Услуга Backup as a Service обеспечивает непрерывную работу IT-инфраструктуры, позволяя создавать и хранить резервные копии корпоративных систем, баз данных и приложений в облаке провайдера. Сервис будет востребован компаниями, которые ежедневно работают с большими объемами данных и для которых важна высокая доступность информационных систем. Среди них: ретейл, банковский сектор, страховые компании, производственные предприятия», — говорится в релизе.

Сервис автоматически реагирует на возникновение киберугроз на пользовательских устройствах и серверах. При необходимости можно оперативно восстановить данные из облачного хранилища, избежав остановки или простоя бизнеса. Безопасность данных обеспечивается использованием собственной отказоустойчивой инфраструктуры МТС, защищенных каналов и протоколов передачи данных, а также возможностью самостоятельного шифрования клиентами своих данных в резервных копиях.



Услуга доступна в облаке #CloudMTS в формате подписки. Стоимость зависит от объема переносимых данных и типа объекта, для которого проводится резервное копирование. Например, стоимость копирования для одной виртуальной машины — 440 рублей в месяц. Доступны комплексные предложения, которые состоят из пакетов с фиксированным числом резервируемых объектов и объемом места в облаке. Экономия составит порядка 45% по сравнению со стандартным предложением, обещает оператор.