Сегмент каршеринга из-за роста частоты ДТП стал убыточным для страховщиков. По статистике страховой компании «Согласие», каршеринг — один из наиболее опасных сегментов в автостраховании с точки зрения частоты попадания клиентов в ДТП и тяжести самих убытков (полная гибель автомобиля в этом сегменте — частое явление).



Сегмент такси также является опасным с точки зрения страховых случаев, но статистика по нему гораздо лучше каршеринга, отмечают эксперты.

«В настоящее время мы не видим заметного влияния каршеринга на портфели ОСАГО и каско физических лиц. Но на рынке ОСАГО и каско юридических лиц каршеринговые компании становятся большим по объему сборов сегментом и приближаются к сегменту такси, — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев. — Тарифы по каско для каршеринговых автомобилей зависят от большого числа факторов, но они значительно выше, чем тарифы на страхование такси, и в разы выше тарифов на страхование личных автомобилей».



Снизить частоту аварий в этом сегменте помог бы более жесткий отбор потенциальных водителей в каршеринге и усиление штрафных мер к неаккуратным водителям со стороны операторов каршеринга, заключили в «Согласии».