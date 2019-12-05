Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 13 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,8175 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,3 тыс. сделок на 1,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,74—63,94 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,7725 рубля, уменьшившись на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,7 тыс. сделок на 357 млн евро по курсам от 70,65 до 70,9025 рубля за евро.

Рубль к вечеру немного укрепляется в парах с иностранными валютами, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 63,86 рубля, завтра все движения вполне укладываются в пределы коридора 63,60—64,25. Евро по-прежнему внимания не привлекает и консолидируется в границах 70,70—71,15 рубля», — комментирует эксперт.