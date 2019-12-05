Минфин России в целом поддерживает пакет законопроектов по защите прав граждан при банкротстве финансовых организаций, при этом у ведомства есть ряд замечаний. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«В целом мы поддерживаем. А по некоторым вопросам у нас есть разногласия, в частности по степени жесткости по отношению к банкирам», — сказал Моисеев.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что думская рабочая группа подготовила пакет законопроектов, направленных на защиту прав граждан при банкротстве финансовых организаций. Документ внесут в нижнюю палату в ближайшее время.
Яровая предложила меры по борьбе с махинациями при банкротстве финансовых организаций
Речь идет о восьми инициативах.