ОТП Банк выпустил новую кредитную карту «Добро», сообщает пресс-служба кредитной организации. Грейс-период по карте составляет 120 дней, одновременно с этим предусмотрен кешбэк: 3% в категории «добро» (бытовая техника и электроника) и 1% на остальные покупки.

Грейс-период распространяется на безналичные операции. Кешбэк начисляется за покупки на сумму от 100 рублей. Для получения вышеуказанного повышенного кешбэка при приобретении бытовой техники и электроники необходимо совершить за месяц не менее пяти покупок в любой категории. Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей.

Процентные ставки по карте составляют 26,9—59,9% годовых. Максимальный кредитный лимит — 300 тыс. рублей.



Кроме того, банк подарит клиентам расширенную гарантию на один год на всю бытовую технику и электронику, купленную по данной карте.

Для новых клиентов действует еще и акция — карта оформляется без комиссии за обслуживание на весь срок действия. С каждой покупки банк перечислит 0,5% в благотворительный фонд «Русфонд».

Для клиентов предусмотрена возможность снимать наличные в банкомате. Комиссия за снятие наличных во всех банкоматах и ПВН банков составляет 390 рублей плюс 3,99% от суммы снятия.

Оформить карту можно на сайте с доставкой курьером либо в точках партнеров ОТП Банка. Для этого понадобится только паспорт. Требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка и стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев.

«Данная карта привлекает внимание бесплатным годовым обслуживанием, длительным льготным периодом и наличием кешбэка», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.

