Минэкономразвития готовит проверку эффективности инвестиционного налогового вычета, действующего в качестве эксперимента в нескольких регионах, пишут «Известия» . Компании получают его в обмен на вложения в модернизацию с целью повысить производительность. Бизнес сможет компенсировать до 90% затрат на оборудование и создание высокотехнологичных производств.

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний с 2019 года в рамках проекта действует в Удмуртии, Ростовской и Кемеровской областях, с 2020 года его смогут получить также предприятия Тамбовской, Челябинской и Самарской областей и Краснодарского края.

В Минэкономразвития надеются, что такой подход позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 2022 году ведомство проведет оценку эффективности льгот и решит, рекомендовать ли включение в налоговый эксперимент новых субъектов. Они сами будут принимать окончательное решение.

В 2018 году вступил в силу закон, позволяющий компаниям получить право на инвестиционный вычет. Первым регионом, который разрешил своим фирмам воспользоваться послаблением, была Карелия. Однако льгота не получила широкого применения из-за того, что у регионов есть ограничения по объему бюджетного дефицита: недостаток средств не может превышать 10—15% годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений. В этой связи премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета и балансировке региональных бюджетов. Министерство финансов уже направило в правительство план действий, сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению экспертов, механизм получения налогового вычета практически исключает возможности для мошенничества. Сначала бизнес должен внести инвестиции, затем представить документальные подтверждения в налоговую, и только после этого сумма обязательных платежей может быть сокращена. Также инвестиционный налоговый вычет позитивно влияет на производительность труда, поэтому в рамках нацпроекта это конструктивная мера.