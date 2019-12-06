Объем привлечений в открытые паевые фонды в ноябре 2019 года впервые превысил 20,2 млрд рублей, что более чем на треть выше показателя предыдущего месяца и на четверть превысило предыдущий рекорд, установленный в мае 2018 года. Об этом сообщает «Коммерсант» . Основные притоки идут в управляющие компании, активно использующие для продажи паев родственные банки, согласно данным Investfunds.

По-прежнему основной спрос на ПИФы наблюдается со стороны состоятельных клиентов, что ведет к росту среднего счета клиентов управляющих компаний. По оценке главы «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, спрос растет со стороны практически всех групп клиентов, в том числе масс-сегмента, но основную долю (до 50—60%) составляют продажи в премиальном сегменте.

Также растет доля продаж инвестиционных продуктов через удаленные каналы. По словам руководителя отдела продаж частным клиентам «Сбербанк Управление активами» Андрея Макарова, в ноябре через онлайн-каналы поступил рекордный за весь год объем средств — почти 250 млн рублей. «Через онлайн в минувшем месяце приток активов составил 350 миллионов рублей, что втрое выше показателя ноября 2018 года», — рассказал директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк. В будущем году роль дистанционных каналов может вырасти, но и консультации менеджеров банка также останутся востребованными, считают управляющие.