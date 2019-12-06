Банк ДОМ.РФ запустил «ипотечный trade-in» совместно с группой компаний «Инград». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Согласно условиям программы, клиенты банка могут поменять имеющуюся квартиру на новую, оплатив разницу в стоимости ипотечным кредитом от Банка ДОМ.РФ. Имеющееся у заемщика жилье выкупается, и его стоимость зачитывается застройщиком при покупке новой квартиры в новостройке. Клиенту может быть предоставлена возможность проживания в выкупленной квартире. Сроки передачи выкупленной квартиры и проживания в ней до получения нового жилья фиксируются в договоре купли-продажи между девелопером и клиентом.

Ипотеку на покупку жилья на стадии строительства можно получить в Банке ДОМ.РФ по ставке от 8,3%. Кредит можно получить на покупку квартиры в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. Максимальная сумма кредита по базовым программам составляет 30 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 10%, срок кредитования — до 30 лет.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту можно также вносить без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк 5% на товары категории «Дом».