Банк России проводит тендер на создание документального фильма и видеороликов о себе, общая стоимость контрактов составляет почти 15 млн рублей, следует из материалов закупок регулятора. Видеоролики и фильм ЦБ рассчитывает получить к середине 2020 года. Заявки от претендентов принимаются по 16 декабря.

В рамках первого лота предусматривается «выполнение заказа по созданию видеороликов о Банке России», стоимость — 6,935 млн рублей. Победитель второго лота должен создать документальный видеофильм о ЦБ, цена — 7,995 млн рублей. Как указывается в техзадании, всего нужно снять четыре видеоролика об инфляции, ключевой ставке, национальной платежной системе, кибербезопасности и расчетно-кассовом центре ЦБ.

«Задача проекта — рассказать взрослому населению о деятельности мегарегулятора и показать работу Банка России изнутри, через рассказ рядового сотрудника о своей деятельности. Сформировать лояльное отношение к деятельности Банка России. Привлечь внимание и разъяснить суть таких процессов, как управление инфляцией, борьба с киберпреступностью и т. д.», — говорится в документе.

В документальном фильме за 15 минут нужно «рассказать о деятельности Банка России, который обеспечивает финансовую стабильность в стране, регулирует деятельность банковской системы, защищает права потребителя финансовых услуг».

Распространять контент планируется на YouTube, в соцсетях, на сайте, посвященном проекту «160 лет Банку России», на мероприятиях и в музейных экспозициях ЦБ, а также в школах во время уроков по финансовой грамотности.