• Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,2 процентного пункта до 1,4%, также агентство повысило на 1 п. п. прогноз по росту ВВП России в 2020 году, теперь он составляет 2%, следует из доклада агентства Global Economic Outlook. Эксперты напомнили, что Министерство экономического развития России оценило рост экономики в октябре в годовом выражении в 2,2%. В Fitch добавили, что розничные продажи, несмотря на применяемые в отношении необеспеченного кредитования меры, продолжили расти, их увеличение поддерживается ростом реальных доходов населения.

• Разногласия по поводу реформы ОСАГО стали причиной проведения еще одних парламентских слушаний в Госдуме. Депутаты заблокировали проект Минфина из-за опасений роста цен на полисы и внесли свой вариант, в котором из нововведений остался только учет грубых нарушений на дороге. Как утверждает глава банковского комитета и один из авторов проекта Анатолий Аксаков, в случае принятия поправок цена на полис ОСАГО может повыситься в пределах инфляции, максимум на 4%.

• В Сбербанк поступило 2,5 млн жалоб в 2019 году на телефонное мошенничество, что в 15 раз больше по сравнению с 2017 годом, звонки совершались под видом службы безопасности банка. Число уникальных номеров, с которых звонят злоумышленники, составило 170 тыс., подсчитал Сбербанк. В 2018 году мошенники освоили технологию подмены телефонного номера, в 2019-м у них появляются профессиональные консультанты, которые анализируют сценарии борьбы банка с социальной инженерией, что позволяет быстро менять схемы.



• Центробанк планирует приобрести здание площадью 100—160 тыс. кв. м в пределах Третьего транспортного кольца, говорится в лотовой документации на сайте «Сбербанк АСТ», который выступает организатором торгов ЦБ. Согласно требованиям регулятора, комплекс должен быть построен не позднее 2010 года, в нем должно быть не более 30 этажей — таким условиям соответствует бизнес-центр «Оружейный» в Оружейном переулке, который принадлежит Сбербанку и «МегаФону», собственник объекта должен полностью освободить здание не позднее чем через три года после заключения договора купли-продажи комплекса.