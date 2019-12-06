Две самые популярные позиции по трансакциям по картам платежной системы «Мир» — покупки в супермаркетах и оплата проезда. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«В октябре 2019 года категория «Городской транспорт» впервые вышла на второе место по количеству оплат национальными платежными картами в Москве. Чаще держатели карт «Мир» расплачивались только в супермаркетах, на третьем месте по популярности — кафе и рестораны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего держатели карты оплачивали проезд в метро.

«Городской транспорт является одной из самых динамично растущих категорий расходов среди держателей карт «Мир». В одном только столичном метрополитене максимальное суточное количество оплат бесконтактными картами «Мир» на турникетах превысило в ноябре 129 тыс. штук. По нашим оценкам, сегодня каждая вторая поездка, оплаченная на турникетах в столичном метрополитене в будний день банковской картой, совершается с помощью карты «Мир», — прокомментировал коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.