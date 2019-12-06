Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,2 процентного пункта до 1,4%, также агентство повысило на 1 п. п. прогноз по росту ВВП России в 2020 году, теперь он составляет 2%, следует из доклада агентства Global Economic Outlook.

«Мы повысили наш прогноз до 1,4% с 1,2%, которые ожидались в сентябре. Это является следствием роста экономики выше ожиданий в III квартале на 1,7%», — говорится в докладе.

Эксперты напомнили, что Министерство экономического развития России оценило рост экономики в октябре в годовом выражении в 2,2%. В Fitch добавили, что розничные продажи, несмотря на применяемые в отношении необеспеченного кредитования меры, продолжили расти, их увеличение поддерживается ростом реальных доходов населения.

Повышение прогноза по росту экономики России в 2020 году до 2% основано, в частности, на ожиданиях по улучшению исполнения расходов бюджета, связанных с национальными проектами и денежно-кредитной политикой ЦБ.

Fitch подтвердило прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 2,6%, в 2020 году — на 2,5% Рост ВВП может стабилизироваться в 2021 году за счет роста потребительских расходов и сектора услуг в странах с развитой экономикой.

Российские власти также ожидают, что рост ВВП может составить выше ранее обозначенных 1,3%. Об этом, в частности, заявлял первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. Показатель на уровне 1,3—1,5% ожидает и помощник президента РФ Андрей Белоусов. В МЭР пока менять прогноз не собираются и сохраняют его на уровне 1,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития не будет менять прогноз по росту ВВП России в 2019 году на 1,3% Глава ведомства Максим Орешкин напомнил, что точные данные по ВВП становятся известны только спустя год после периода, за который приводится статистика.

Ранее Международный валютный фонд выпустил доклад, в котором сообщил, что ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%, а в 2020-м — повысил до 1,9%. В августе этого года также снижало прогноз международное рейтинговое агентство Moody's: на 2019 год до 1,2% с 1,6%. Всемирный банк в декабрьском докладе повысил прогноз по росту российской экономики в уходящем году с 1% до 1,2%.