Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил распределить порядка 6 млрд рублей на выплату ипотечных кредитов многодетных семей.

На заседании правительства глава Кабинета министров отметил, что правительство «выделяет деньги на поддержку многодетных семей, которые взяли ипотеку».

«Речь идет о людях, у которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, для них с сентября этого года предусмотрена возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей», — уточнил Медведев. По его оценке, «эти меры [поддержки] весьма востребованы».

«Поэтому к миллиарду рублей, который мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить дополнительные деньги — 6 миллиардов рублей, это позволит сократить долг не менее чем 12 тысяч семей», — подчеркнул председатель правительства.

Банкам рекомендовали уточнить договоры после отказов на возмещение 450 тыс. рублей по ипотеке
Банкам рекомендовали уточнить договоры после отказов на возмещение 450 тыс. рублей по ипотеке

Одна из причин отказов — несоответствие целей кредита в договорах, составленных банками.