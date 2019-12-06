Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил распределить порядка 6 млрд рублей на выплату ипотечных кредитов многодетных семей.

На заседании правительства глава Кабинета министров отметил, что правительство «выделяет деньги на поддержку многодетных семей, которые взяли ипотеку».

«Речь идет о людях, у которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, для них с сентября этого года предусмотрена возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей», — уточнил Медведев. По его оценке, «эти меры [поддержки] весьма востребованы».

«Поэтому к миллиарду рублей, который мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить дополнительные деньги — 6 миллиардов рублей, это позволит сократить долг не менее чем 12 тысяч семей», — подчеркнул председатель правительства.