Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты. Разберемся в нововведениях.

Ситибанк дополнил линейку кредитных карт «Аэрофлот-Ситибанк Visa». Новая кобрендовая карта выпускается на премиальной платформе Infinite и предназначена для клиентов, которые предпочитают путешествовать рейсами авиакомпании «Аэрофлот» и альянса Skyteam. Стоимость годового обслуживания карты «Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite» — 9 990 рублей, на первый год обслуживания предоставляется скидка в 30%.



ОТП Банк выпустил новую кредитную карту «Добро». Грейс-период по карте составляет 120 дней, одновременно с этим предусмотрен кешбэк: 3% в категории «Добро» (бытовая техника и электроника) и 1% на остальные покупки. Грейс-период распространяется на безналичные операции. Кешбэк начисляется за покупки на сумму от 100 рублей. Для получения вышеуказанного повышенного кешбэка при приобретении бытовой техники и электроники необходимо совершить за месяц не менее пяти покупок в любой категории. Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей.

Кроме того, ряд банков с 1 декабря внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и начисления дохода на остаток.

Так, Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold Промо», «Все включено Platinum Промо», «Миг», «Премиальная» предлагает повышенный кешбэк в размере 7% по «платиновым», 5% по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категории «Подарки». Максимальная сумма вознаграждения при покупках в данных категориях составит 2 тыс. рублей в месяц.

«Ренессанс Кредит» в декабре начислит баллы в размере 4% в категории «Кафе и рестораны» (вместо категории «Бытовая техника») по кредитной карте. Как и прежде, 1% начисляется за любые другие безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «Спорттовары» (прежде — «Развлечения») по курсу 1 рубль — 1 бонус.



Хоум Кредит Банк по карте CoinKeeper снижает процент начисления дохода на остаток средств на счете в сумме от 10 тыс. до 300 тыс. рублей до 5% годовых (до изменений было 6%). Как и ранее, на сумму, превышающую 300 тыс. рублей, начисляется 3% годовых. Проценты не начисляются на остаток менее 10 тыс. рублей.