Банк «Левобережный» запустил «Контрактное кредитование» для закупок в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Кредит выдается без твердого залога, под поручительство собственников бизнеса и залог прав требований по контракту.

Срок кредитования — до 36 месяцев, процентная ставка — от 10,5% годовых, сумма кредита — до 70% от стоимости контракта.

Возможно рассмотрение кредитования по программам с государственной поддержкой Министерства экономического развития и Министерства сельского хозяйства.

Кредит может быть единовременным или с поэтапной выдачей в зависимости от этапов работ / поставки услуг по контракту.