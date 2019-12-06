В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.

«В России обеспечена макроэкономическая стабильность, — сказал он. — Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%». «Для России это исторический минимум», — отметил Путин.

По его словам, рост ВВП в текущем году не потеряет положительную динамику. «В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет поскромнее, но будет позитивная динамика. Позитивная динамика будет сохраняться», — сказал президент.

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Путин рассказал, что правительство принимает меры для улучшения делового и инвестиционного климата в стране. «Конечно, не все пока получается, но эта работа будет продолжаться, при этом ориентируемся на мнение бизнес-сообщества, в том числе учитываем пожелания наших зарубежных партнеров», — пояснил он.

Также президент отметил, что власти многое делают для снятия административных барьеров и обеспечения оптимальной налоговой нагрузки на бизнес. Результатом этого стало то, что эксперты Всемирного банка регулярно поднимают рейтинг России. Путин также напомнил, что в регионах РФ созданы особые экономические зоны и территории опережающего развития, где инвесторы получают целый ряд льгот, позволяющих значительно снизить капитальные затраты.