Россельхозбанк предлагает держателям карт JCB сертификат на юридические услуги. Его можно получить, оплатив товары или услуги на сумму свыше 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сертификат — это электронный абонемент, который можно использовать в ООО «Мобильная юридическая служба» в течение года после активации. Обладатели сертификатов получают возможность воспользоваться комплексом юридических услуг для физических лиц в соответствии с тарифом «Пакет услуг «Для кредитных карт», — поясняется в релизе банка.

Акция распространятся на карты JCB, выпущенные в рамках тарифного плана «Персональный». Полученный сертификат необходимо активировать в срок до 31 июля 2020 года.

Акция проводится до 29 февраля 2020 года включительно.

