Основными рисками для российской экономики Deutsche Bank называет снижение цен на нефть и рост закредитованности населения. Об этом говорится в обзоре кредитной организации «Перспективы развивающихся рынков — 2020».

«Ускорение роста (экономики) в 2020 году будет ограничено по-прежнему слабым внешним фоном, рисками снижения цен на нефть и все еще высоким ростом закредитованности населения», — говорится в обзоре.



Deutsche Bank ожидает, что ЦБ РФ на заседании 13 декабря снизит ключевую ставку до 6,25% с нынешних 6,5%.

«Мы прогнозируем очередное снижение (ключевой ставки) на 25 базисных пунктов, до 6,25%, на заседании 13 декабря. Мы считаем, что ЦБ РФ, вероятно, продолжит цикл постепенного понижения (ставки) в первом полугодии 2020 года, поскольку общая инфляция продолжает замедляться, а проинфляционные риски остаются сдержанными», — отмечается в обзоре.

По мнению экспертов банка, дальнейшие шаги регулятора по снижению ставки будут более осторожными на фоне улучшающейся экономической активности.

Авторы обзора также ожидают сохранения роста экономики РФ в 2020 году и указывают, что увеличение бюджетных расходов в текущем году способствует смягчению денежно-кредитной политики и стабилизации потребительских настроений. По прогнозу банка, ВВП России по итогам 2019 года вырастет на 1,2%, в 2020-м — на 1,6%, в 2021-м — на 2%.

Учитывая объем валютных резервов РФ, эксперты банка рассчитывают, что чувствительность рубля к изменениям цен на нефть останется умеренной. Волатильность рубля продолжит ограничиваться покупками ЦБ валюты в рамках бюджетного правила, которые в 2020 году составят около 40 млрд долларов.



По прогнозу Deutsche Bank, курс доллара в первых двух кварталах 2020 года останется на уровне 62,5 рубля, а в III квартале достигнет 63,5 рубля.