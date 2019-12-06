Кредит Европа Банк сообщает об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических лиц платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанной российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера фонда «Сколково». Клиенты банка получили возможность безопасно подтверждать свои финансовые трансакции в интернет- и мобильном банке одним движением по экрану мобильного устройства, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Основными критериями выбора решения для формирования мобильной электронной подписи стали: простота подтверждения трансакции на смартфоне пользователя, обеспечение заданного уровня безопасности, а также минимизация финансовых затрат по сравнению с другими системами подписи. В ходе подробного анализа решений, представленных на российском рынке, выбор банка был сделан в пользу платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанной компанией SafeTech, резидентом IT-кластера фонда «Сколково», — говорится в релизе.

PayControl уже встроен в решения компании BSS для создания сервисов дистанционного банковского обслуживания, которую использует Кредит Европа Банк. Благодаря этому с помощью решения PayControl безопасное подтверждение банковских операций стало возможным сразу в двух системах: в интернет-банкинге и в мобильном приложении для юридических лиц. В момент подтверждения платежа на экране мобильного устройства клиент видит все реквизиты трансакции (номер, сумма, дата, счет получателя и т. д.) и имеет возможность перед формированием электронной подписи проконтролировать их корректность.



«Ключевое преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например, одноразовым паролем в СМС-сообщении или в push-уведомлении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам трансакции, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Важной особенностью решения является также то, что подпись трансакции может формироваться как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций со смартфона наличие доступа к сети Интернет в момент проведения операций не требуется», — поясняют в банке.