В октябре 2019 года в России было выдано 119 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 271,3 млрд рублей. По итогам 10 месяцев количество выданных ипотечных кредитов превысило 1 млн, а общая сумма — 2,2 трлн рублей. Такие данные представлены в обзоре «Росбанка Дом».

Объем ипотечного кредитования в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем как за счет календарного фактора (+2 рабочих дня), так и в результате незначительного роста активности на рынке ипотеки. Темп прироста составил 13,4% месяц к месяцу.

Объем выданных кредитов в октябре, как и в семь предыдущих месяцев, находился ниже уровня прошлого года (-9,5% год к году), замечают эксперты. При этом на первичном рынке недвижимости сохранилась положительная динамика (+2,5% г/г), на вторичном — негативная (-14,3% г/г).

«В декабре спрос на ипотеку, как правило, находится на максимальном уровне. В декабре 2019 года можно ожидать обновление исторического максимума по объему выданных в течение месяца ипотечных кредитов (более 350 млрд рублей) отчасти благодаря календарному фактору. По итогам 2019 года объем ипотечного кредитования составит порядка 2,9 трлн рублей, то есть на 4% меньше рекордного показателя 2018 года», — подчеркнула главный аналитик «Росбанка Дом» Наталья Ващелюк.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в октябре ипотечным кредитам обозначила новый исторический минимум — 9,4%. При этом средняя ставка по кредитам на первичном рынке оказалась ниже 9% и составила 8,84%. Средняя ставка на вторичном рынке недвижимости пока не достигла прошлогоднего минимального значения, но близка к нему.

«Снижение процентных ставок по ипотеке происходит в условиях уменьшения инфляции и перехода денежно-кредитной политики в нейтральный режим. В настоящее время ключевая ставка составляет 6,5%, что представляет собой минимальный уровень за последние пять лет. Дополнительным фактором снижения средней ставки по выдаваемым ипотечным кредитам является рост спроса на «семейную ипотеку», ставка по которой субсидируется. По данным Министерства финансов и ЦБ РФ, доля таких кредитов в октябре составила почти 7%. Можно ожидать, что в декабре 2019 года средняя ставка по выданным ипотечным кредитам приблизится к 9%», — говорится в обзоре.