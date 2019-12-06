Провести предновогодний корпоратив для работников в этом году запланировали 68% компаний. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».



В исследовании приняли участие 700 работодателей из всех регионов России.

Так, 47% компаний, которые отказались от праздничного корпоратива, не видят необходимости в таких мероприятиях. 39% представителей российских работодателей уточнили, что не будут организовывать корпоратив из-за нехватки бюджета. Лишь 2% респондентов отметили в качестве причины отказа от корпоратива трудности в организации праздника. В варианте «Другое» работодатели часто упоминали, что их компании никогда не проводили корпоративы.

Большинство компаний (77%), которые запланировали корпоративы, проведут праздники для сотрудников на внешних площадках. Остальные 23% — в офисе.

Большинство компаний (85%) планируют провести алкогольные корпоративы. Только 15% опрошенных отметили, что в этом году их компании отказались от алкоголя на мероприятиях.

44% работодателей назвали отдых от работы главной задачей корпоратива. 39% представителей компаний считают, что корпоратив хорошо помогает сплотить коллектив и повысить эффективность совместной работы в будущем. 15% респондентов отметили, что важно устраивать корпоративы для знакомства членов команды между собой, и только 2% работодателей организуют общие праздники для адаптации новых сотрудников.