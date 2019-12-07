Государственно-правовое управление президента России (ГПУ) отказалось поддержать новую версию законопроекта об электронной цифровой подписи, которую правительство подготовило ко второму чтению. РБК ознакомился с заключением от 29 ноября и текстом законопроекта от 20 ноября, содержание документов подтвердили три источника на финансовом рынке.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, наделяет правом выдавать бизнесу усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) только Федеральную налоговую службу (ФНС) вместо почти пяти сотен действующих сейчас удостоверяющих центров (среди них — банки, страховые компании, биржи, брокеры, частные IT-компании). Правительственные поправки смягчают это требование, разрешая ФНС выбирать доверенных лиц, которые также смогут выдавать квалифицированные электронные подписи.

ГПУ дало отрицательный отзыв на поправки, указав, что они нуждаются в доработке. Предыдущие замечания правового управления Кремля в поправках не учтены, а новое предложение о доверенных лицах ФНС в нынешнем виде «противоречит основной цели законопроекта», говорится в заключении, которое помощник президента, начальник ГПУ Лариса Брычева направила зампреду и руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.