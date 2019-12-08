Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса агентства «Прайм» крупнейших российских банков и информации на их сайтах.



Так, среди топ-35 банков только девять кредитных организаций ввели «новогодние» вклады. Сбербанк со 2 декабря запустил два сезонных вклада с повышенными ставками: по депозиту «Новогодний бонус» ставка может достигать 5,25%, а по вкладу «Выгодный старт» — 5,85%. Московский Кредитный Банк также в понедельник ввел для частных клиентов «Новогодние мечты», который сочетает срочный банковский вклад и индивидуальный инвестиционный счет, а его доходность составляет 7,7% годовых.

Совкомбанк предлагает клиентам «зимний» депозит с максимальной доходностью 7,3%, Почта Банк запустил новогодний вклад под 6,2% годовых, а банк «Россия» — срочный депозит со ставкой до 5,5%. Клиенты Всероссийского Банка Развития Регионов могут оформить праздничный вклад со ставкой 6,15%, а вкладчики банка «Санкт-Петербург» имеют возможность при открытии депозита онлайн получить ставку в 6,5%. Наконец, самым щедрым оказался Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР), который по случаю Нового года предлагает максимальную ставку по вкладу в 8,5%.

Еще три банка предвосхитили события и запустили специальные предложения задолго до праздников. ВТБ еще в середине ноября предложил клиентам депозит «Время роста» с максимальной ставкой 7,5%, а Альфа-Банк в начале октября запустил вклад «Еще выше» со ставкой до 6,4% годовых. Директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова заявила, что банк в ноябре предложил клиентам сезонный депозит «Чемпион» с повышенной ставкой до 6,7%, поэтому других изменений в линейку вкладов не планируется.

Остальные же 23 кредитные организации пока не предложили клиентам праздничные вклады, свидетельствует информация на их сайтах. Некоторые из них рассказали, что у них вовсе таких планов нет.

Например, в Абсолют Банке заявили, что ставка по действующим вкладам кредитной организации в данный момент находится на уровне сезонных предложений других банков, поэтому специальных акций не планируется. Об отсутствии намерений запускать к Новому году акционные ставки по рублевым вкладам сообщил и руководитель развития пассивных и комиссионных продуктов банка «Ак Барс» Юрий Соколов. Не стоит ожидать новых вкладов в преддверии Нового года и клиентам ЮниКредит Банка, а также Банка ДОМ.РФ, заявили в пресс-службах кредитных организаций.