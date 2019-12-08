Россия и Белоруссия достигли серьезного прогресса по целому ряду направлений, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам переговоров глав двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в субботу.

По словам Орешкина, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.

«Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений — по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка — на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены», — приводит РИА Новости слова министра.

Он добавил, что с понедельника стороны начнут детальную проработку полученных на переговорах указаний на экспертном уровне, чтобы сформулировать дорожные карты, после чего об этом доложат премьерам и президентам.

Также Орешкин отметил, что на 20 декабря запланирована новая встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Кроме того, премьеры и президенты могут созвониться и провести дополнительную встречу.

Переговоры президентов России и Белоруссии прошли 7 декабря в Сочи и продлились 5,5 часа. На переговорах присутствовали премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.