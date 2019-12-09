Эксперты американского банка Goldman Sachs прогнозируют, что средняя спотовая цена барреля нефти Brent в 2020 году составит 63 доллара. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад финансового института.

Из него следует, что в Goldman Sachs скорректировали более ранние оценки в свете решения стран ОПЕК+ изменить условия сделки по сокращению добычи на I квартал. С 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки. Цель изменений — не допустить дисбаланса на рынке в условиях низкого спроса в зимний период.

Ранее аналитики банка полагали, что средняя спотовая цена барреля нефти Brent составит в 2020 году 60 долларов. Долгосрочный прогноз остался без изменений — на уровне 55 долларов за баррель. Согласно новым оценкам, спотовая цена барреля WTI (техасской светлой нефти) в 2020 году составит 58,5 доллара.

В Goldman Sachs полагают, что условия сделки по сокращению добычи могут не выполнить в полной мере Россия, Ирак и Нигерия.