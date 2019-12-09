Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили уточнить ряд требований законопроекта «О санации НПФ», по которым планируется осуществлять меры по предупреждению их банкротства, сообщает «Коммерсант» . Это следует из предложений, направленных Ассоциацией НПФ (АНПФ) в ЦБ.

«Наличие существенного актуарного дефицита по итогам года или непрохождение обязательного стресс-теста являются важными сигналами для дополнительной оценки НПФ собственной финансовой устойчивости и принятия им необходимых мер», — заявили в ЦБ.

АНПФ предлагает оставить планку в 5% актуарного дефицита и дополнить это условием, что «произошло увеличение актуарного дефицита по сравнению с предшествующими двумя годами». Также в ассоциации указали, что актуарная оценка «не является полностью объективной», а методики актуарных расчетов обязательств по добровольным пенсионным программам «не являются унифицированными». Поэтому, как считает саморегулируемая организация (СРО), важна динамика роста или снижения актуарного дефицита.

Минфин и ЦБ РФ разработали принципы санации НПФ На текущую дату не выявлено наличие оснований для применения мер по предупреждению банкротства НПФ.

Также АНПФ предложила исключить из документа пункт об осуществлении мер по предупреждению банкротства НПФ как результат непрохождения фондом стресс-тестов. Их методика устанавливается в одностороннем порядке ЦБ, таким образом, НПФ «не имеют объективной возможности заранее обеспечить исполнение норматива в любых стресс-условиях». Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) также считает, что требуется скорректировать требования к прохождению стресс-тестов. Там предлагают установить количественное выражение недостаточности активов НПФ по результатам стресс-тестов, чтобы применять меры по предупреждению несостоятельности фондов.