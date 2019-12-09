Веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело стали самыми востребованными направлениями переобучения у предпенсионеров в 2019 году, сообщают «Известия» . Таковы результаты исследования академии WorldSkills Russia. В десятке популярных компетенций также оказались парикмахерское искусство и эстетическая косметология. Предпенсионеры чаще предпочитают осваивать новую специальность с нуля, а не повышать квалификацию в той сфере, где уже работали, заметили в академии WorldSkills.

Так, специальность «Веб-дизайн и разработка» выбрали 7% пожилых учеников. На втором месте — дошкольное образование (6%), на третьем — поварское дело (5%). Также в топ-10 вошли графический дизайн, электромонтаж, парикмахерское искусство (везде по 4%), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C (по 3%).

Большинство решивших освоить новую профессию — женщины (72%), свидетельствует статистика WorldSkills. Больше половины (55%) пришедших на курсы предпенсионеров имели высшее образование, треть (33%) оканчивали колледж или техникум, остальные — только школу.

Предпенсионеры перевыполнили план по смене профессий С дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники сталкиваются начиная уже с 45 лет.

Сейчас бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию могут те, кому осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет, однако при праве на досрочное завершение карьеры возраст может быть и ниже. Со следующего года в программе смогут принять участие граждане старше 50 лет.

По словам экспертов, предпенсионеры, освоившие веб-дизайн, с высокой долей вероятности будут востребованными работниками. Педагогов и «синих воротничков» в стране также не хватает, что вполне оправдывает выбор направлений дошкольного воспитания, электромонтажа или ремонта авто. А вот в случае с теми, кто осваивал поварское дело, парикмахерское искусство или эстетическую косметологию, нельзя исключать вероятности, что люди прошли обучение скорее для собственного удовольствия, нежели для работы по профессии, считают эксперты.