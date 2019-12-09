Госкорпорации, подписавшие соглашения о развитии семи сквозных технологий, представили на форуме «Глобальное технологическое лидерство» дорожные карты по их развитию, сообщает «Коммерсант» . По итогам первого обсуждения было утверждено пять карт, две — по квантовым сенсорам и блокчейну — отправлены на доработку.

Всего на развитие сквозных технологий до 2024 года предполагается выделить 258 млрд рублей. Форм поддержки, по словам вице-премьера Максима Акимова, будет три: участие в капитале, субсидирование процентных ставок и гранты. В сеть институтов поддержки войдут Фонд содействия инновациям, РВК, VEB Ventures, «Роснано», Российский фонд развития информационных технологий, РФПИ и «Сколково». Прямое субсидирование будет закреплено за Минкомсвязью.

Проектам «Цифровой экономики» дадут льготные кредиты Максимальный размер кредита может составить 1,5 млрд рублей на заемщика.

Также вице-премьер сообщил, что в рамках пятого антимонопольного пакета рассматривается вопрос ограничения крупных компаний в возможности поглощать технологические стартапы.

В корпорациях указывают, что они не будут получать средства напрямую из бюджета, но смогут влиять на выделение поддержки институтами развития.