В Находке в понедельник совершено разбойное нападение на отделение Сбербанка, расположенное в районе рыбного порта. Грабитель похитил деньги, угрожая пистолетом, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.



ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся на региональных сайтах, видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. Он был одет в черную куртку и штаны серого цвета, на нем маска бежевого цвета. Позднее такую ориентировку распространили полицейские.

«В дежурную часть отдела полиции города Находка поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа... Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону.



Он добавил, что изучаются записи камер видеонаблюдения.

По словам жителей Находки, на выездах из города усилен контроль. «Куча полицейских машин, все проверяют транспорт, который выходит из города», — сообщил агентству местный житель.

По информации СМИ, грабитель угрожал пистолетом и предметом, похожим на гранату, и похитил свыше 6 млн рублей.