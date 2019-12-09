Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск доллар дешевел на 5 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро на 10:10 мск — на 3 копейки. На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,72 рубля (минус 4 копейки). Курс евро на 10:20 мск равнялся 70,5 рубля (минус менее 1 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром рубль может снова показать разнонаправленную динамику. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 63—64 рублей, а по курсу евро — до 70—71 рубля.

«По-прежнему на российскую валюту будет давить декабрьский пик выплат по внешним долгам, а также увеличенная покупка валюты населением перед длинными каникулами. Поэтому мы ждем отскока пары доллар/рубль от поддержки и движения к сопротивлению 64,5, после пробития которого дорога к цели снижения рубля в этом году, а это отметка около 65,5, будет открыта», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.