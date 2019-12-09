Сбербанк выдал кредит в размере около 110 млн евро под залог отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg в Санкт-Петербурге, рефинансировав владельцу здания кредит другого банка. Об этом сообщили в Сбербанке, подчеркнув, что кредит рефинансирован «на более выгодных условиях».

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg расположен в отреставрированном «Доме со львами» — бывшей княжеской резиденции XIX века. Он находится в историческом Адмиралтейском районе в двух кварталах от Эрмитажа, недалеко от Невского проспекта и Мариинского театра. В отеле 183 номера, многие с панорамным видом на Исаакиевский собор.

«Сбербанк с готовностью финансирует значимые проекты во всех регионах страны. И нам очень приятно внести свой вклад в сохранение уникальной архитектуры и развитие современной инфраструктуры Северной столицы. Уверен: такое сотрудничество пойдет на пользу не только жителям Санкт-Петербурга, но и огромному количеству туристов, ежедневно посещающих этот замечательный город», — комментирует директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед.



«Наши инвестиции в восстановление дома Лобанова-Ростовского позволили спасти и вдохнуть новую жизнь в здание, являющееся одним из архитектурных украшений Санкт-Петербурга, первыми в России привлечь компанию Four Seasons Hotels and Resort к управлению отелем и сделать «Дом со львами» местом притяжения для жителей города и туристов. Рефинансирование кредита в Сбербанке — значимый результат инвестиционного консультанта Ales Capital, привлечение которого явилось частью проведенной реструктуризации по повышению эффективности управления нашим портфелем. Мы благодарны Сбербанку за поддержку нашей долгосрочной стратегии по сохранению объектов исторического и культурного наследия и их дальнейшего приспособления под современные и востребованные обществом проекты», — отметил сооснователь инвестиционного партнерства VIY Management Андрей Якунин.