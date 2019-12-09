• Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию два законопроекта Минэкономразвития, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий. Первый из них предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России, во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Сейчас пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. Кстати, собственники при нехватке денег на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут потребовать от управляющей компании рассрочку.

• Операторы связи просят дать им полномочия блокировать абонентов, которых они подозревают в мошенничестве, чтобы решить проблему мошеннических звонков клиентам банков. В Минкомсвязи сообщили, что поправки к законодательству министерство разрабатывает совместно с другими федеральными органами. ЦБ намерен защищать клиентов банков с помощью просвещения населения о правилах кибербезопасности. Однако пока необходимый законопроект только прорабатывается, эксперты предлагают использовать биометрию для подтверждения сомнительных операций.

• В России в 2020 году услуги мобильной связи могут подорожать на 17—18%, прогнозирует аналитическое агентство Content Review. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном Интернете, поясняют аналитики. Согласно прогнозу, подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.



• Четверть работодателей в России планируют повышать зарплату сотрудникам в 2020 году, выяснил портал «Работа.ру». Уверенность в повышении зарплат работникам российских компаний выразили 25% опрошенных работодателей. При этом 35% респондентов ответили, что их компании не планируют увеличивать оклад персонала. 40% представителей российских компаний не смогли дать однозначного ответа. В то же время среди работников повышения зарплаты в новом году ожидают лишь 19% опрошенных. Еще 36% уверены, что их работодатель не будет повышать зарплаты в 2020 году, а 45% затруднились с ответом.