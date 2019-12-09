Компания «АльфаСтрахование» запустила уникальный инновационный сервис поминутного страхования «Каско on/off», который позволяет экономить до 50% стоимости стандартного полиса каско. Включать и выключать защиту, когда это необходимо, можно самостоятельно с помощью приложения «АльфаСтрахование Мобайл», сообщает пресс-служба страховщика.

«Возможность включать и выключать защиту, когда это необходимо, позволяет не переплачивать за каско, особенно тем автомобилистам, которые не так часто садятся за руль, но хотят быть под надежной защитой во время поездок», — говорит директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.



Новый продукт действует по всей России и покрывает риски «Угон» и «ДТП во время движения». В базовый пакет входят 5 тыс. минут. Защита от угона действует в течение всего срока страхования.

Приобрести дополнительные пакеты минут можно в любое время в приложении «АльфаСтрахование Мобайл». При этом их стоимость может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от стиля вождения, который автоматически оценивается с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона.

Активация защиты происходит перед поездкой кнопкой «Старт» в приложении. При завершении поездки необходимо нажать кнопку «Стоп», после чего происходит списание минут.

На страхование по программе «Каско on/off» принимаются некредитные автомобили не старше семи лет. В качестве страхователя допускается один водитель, стаж и возраст не имеют значения. В случае аварии «АльфаСтрахование» отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на станции технического обслуживания автомобилей. Лимит покрытия составляет 100% стоимости автомобиля.