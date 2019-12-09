Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше 13 млн евро, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Дрозда, арест также снят с личного счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.

«Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова», — сказал защитник.

По его словам, суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал Абызова по уголовному делу о хищении 4 млрд рублей. По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество, похитил мошенническим путем 4 млрд рублей, принадлежащих двум энергетическим компаниям.

