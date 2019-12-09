Пожилых граждан старше 80 лет приглашают лично явиться в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) для подтверждения права на получение пенсии, сообщает «Российская газета» . Такую информацию в последние дни разместили сразу несколько СМИ.

Как выяснило издание, приглашают пенсионеров, которые не получают деньги лично. Оформить выплату можно разными способами: переводом на банковскую карту, наличными из рук почтальона. Существует и выплата пенсии по доверенности. В этом случае закон «О страховых пенсиях» требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств, пояснили в ПФР.

Иногда по прошествии года такого подтверждения не поступает, поэтому начинает действовать технологическая приостановка выплат, уточнили в ПФР. Также в ведомстве добавили, если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому.

Правило такого же подтверждения действует и в отношении пенсионеров, проживающих за рубежом. Они должны раз в год зайти в отделение ПФР либо сделать отметку в консульстве или диппредставительстве России в стране, где они проживают.