Банк России установил официальные курсы валют на 10 декабря.

Курс доллара повысился на 0,59 копейки, составив 63,7244 рубля (63,7185 рубля на 9 декабря). Курс евро опустился на 25,47 копейки до 70,5047 рубля (с 70,7594 рубля на 9 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,76 рубля (минус менее 1 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:36 мск стоил 70,57 рубля (плюс 7 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,68 до 63,81 рубля за доллар и от 70,45 до 70,6 рубля за евро.