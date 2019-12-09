Число скама — мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление, резко выросло в 2019 году. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Так, по сравнению с 2018 годом количество заблокированных попыток перехода на такие скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз.

Чаще всего пользователям обещают вознаграждение за участие в акции или прохождение опроса, социальные выплаты и т. д. Для получения обещанной суммы человеку необходимо оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж», который затем похищается злоумышленниками. Также пользователь рискует сохранностью своих платежных данных, если вводил их при оплате.

Мошенники освоили новый способ похищения данных из банков По мнению экспертов, слабое звено при фишинговых атаках — это сам сотрудник, который получает письма и выполняет инструкции.

Скам часто выглядит как опросы, акции от имени крупных компаний, беспроигрышные лотереи от знаменитостей. Популярной схемой также является рассылка сообщений с предложением получить социальные выплаты. В 2019 году скамеры расширили масштаб своей деятельности и теперь, помимо электронной почты, используют социальные сети, видеосервисы, блоги и т. д.