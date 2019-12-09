Профицит консолидированного бюджета РФ в январе — октябре текущего года составил 4,456 трлн рублей, следует из материалов Казначейства РФ.



Доходы бюджета за отчетный период достигли 32,16 трлн рублей, расходы — 27,704 трлн.

В январе — октябре прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 4,366 трлн рублей. Таким образом, профицит в годовом выражении вырос на 2,1%.

В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 трлн рублей.