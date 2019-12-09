Межведомственное совещание по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020—2022 годы пока не состоялось, его дата зависит от графика первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом ТАСС сообщила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

«Прошло совещание между Министерством финансов и Министерством экономического развития, готовимся в ближайшее время к межведомственным совещаниям, но уже в правительстве, — сказала она. — Мы все сейчас зависим от графика первого вице-премьера».

По словам Тарасенко, Минэкономразвития должно внести в правительство прогнозный план приватизации до конца этого года.

Она уточнила, что «либо разногласия снимутся в правительстве, скорее всего, либо мы согласованный, обновленный прогнозный план перенесем, это техника».

Замминистра подтвердила, что в совещании примут участие Минэнерго, Минсельхоз и Минтранс, но возможно и точечное участие других ведомств.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что решение по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020—2022 годы будет принято после совещания Силуанова с отраслевыми ведомствами.

В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в 2020—2022 годах.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях «Совкомфлот», «Русгидро», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания».